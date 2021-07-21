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22 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

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22 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا 22 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

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قدر النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، خسائر الناتج الإجمالي العالمي جراء جائجة كورونا، بنحو 22 تريليون دولار، بما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي.

وفي السياق، ارتفع الأمريكي بشكل ملحوظ في معاملات اليوم الأربعاء، ليقترب من مستوى قياسي جديد للعام الحالي 2021، مقابل سلة من العملات، وسط مخاوف حيال تنامي إصابات ، مما نال من مكاسب أوقدت شرارتها توقعات رفع الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون ما سيقوله البنك المركزي الأوروبي لاستقاء خطوتهم التالية.

وكان اليورو لامس أمس الثلاثاء أدنى مستوياته منذ أبريل، وسجل 1.1772 دولار في المعاملات الآسيوية، غير بعيد عن أقل سعر له.

ومن المتوقع أن تجد العملة الموحدة دعما إذا لم يلب البنك المركزي الأوروبي التوقعات لتعديلات في اتجاه التيسير النقدي عندما يجتمع غدا الخميس.

المصرى اليوم

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