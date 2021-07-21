إزالة 16 حالة تعد ببني سويف في العيد

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة منع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الأضحى والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضى الزراعية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة وعرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى إزالة 16 حالة تعد «في المهد» على مساحة 16 قيراطاً بمركز الواسطى، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة وإدارة الواسطى.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.