أخبار عاجلة

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري -
غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة -
بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان -
الرئيس التونسي: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب -
"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إصابة ضابط شرطة في إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

Print
إصابة ضابط شرطة في إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف إصابة ضابط شرطة في إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ضابط شرطة في حادث سير، وقع، اليوم الاربعاء، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط الصحراوي الشرقي القديم قبل كمين العلالمة بـ10 كيلومترات، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسيوط الصحراوي الشرقي القديم، نطاق المحافظة ونتج عنه إصابة شخص.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع قبل كمين العلالمة بـ10 كيلو متر بطريق مصر اسيوط الصحراوي الشرقي القديم، ونتج عنه إصابة «مؤمن محمد كامل» 27 سنة، نقيب شرطة، مقيم محافظة المنيا، بكدمات وسحجات بالجسم، ونقلته سيارة الإٍعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري

الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري

أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر

الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر

مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج