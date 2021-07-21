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أكد اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للصناعات الغذائية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ضخت 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانيه الطازجه بسعر 85 جنيه للكيلو.

وقال حسنين، إن تلك الرؤس قد تم ذبحها بالمجازر المصرية تحت رعاية طبيه وبيطرية كامله من مصر، وأشار إلى أن الشركة قد ضخت أيضا بتلك المجمعات ما يقارب ال 10000 راس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيه للكيلو اضافه إلى اللحوم البرازيليه المجمدة بسعر 65 جنيه للكيلو.

من جانبه أكد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي، أن الشركة القابضه تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تضخ في الأيام الماضية قرابة 170 طن من اللحوم السودانية الطازجه، وكثفت المعروض من السلع الجافه بالمجمعات بضعفين عن الايام العاديه، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضه بالمجمعات تصل إلى حوالى الثلاثين في المائة عن السوق الخارجى والتخفيضات الموجودة بالسلع الجافة تصل إلى حوالى 25 في المائة.

وأكد معاون الوزير المتحدث الرسمى، أن طرح الكوبونات هذا العام في عيد الاضحى قد لاقى استحسان كبيرا من المواطن، اضافه إلى بيع الخراف الحية بالتقسيط على ستة أشهر لموظفى الدولة.

واكد كمال، أن المجمعات الاستهلاكية سوف تستمر في عرض السلع للمواطنين بكامل طاقتها حتى غدا، وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية بالوزارة ومدريات التموين لم تتلقى أي شكوى حتى الان من نقص أي سلعه بالاسواق، واضاف أن مدريات التموين تسير يوميا حملات على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز أيضا للتأكد من توافر السلع.

وكشف كمال أن المركز الاعلامى التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية الداخلية، يتابع يوميا ماينشر على مواقع السوشيال ميديا في هذا الأمر ولم يرصد حتى الان أي شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى بهذا الصدد.

وأكد كمال، ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعه تقارير غرف العمليات للتأكد من توافر احتياجات المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق الخارجيه.