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ثاني أيام عيد الأضحي بدمياط.. شواطئ رأس البر كامل العدد والحدائق ملجأ البسطاء

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ثاني أيام عيد الأضحي بدمياط.. شواطئ رأس البر كامل العدد والحدائق ملجأ البسطاء ثاني أيام عيد الأضحي بدمياط.. شواطئ رأس البر كامل العدد والحدائق ملجأ البسطاء

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في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك في محافظة دمياط، واصل رواد مصيف رأس البر توافدهم على الشواطئ والبلاجات خاصة تجنبا للموجة الحارة التي تشهدها المحافظة حاليا، وزاد الاقبال على محلات العصائر والمثلجات، كما شهدت منطقة اللسان اقبالا متزايدا من جانب الأسر وكذلك الرحلات القادمة من خارج دمياط والتي حرص أصحابها على التقاط الصور التذكارية عند الفنار الشهير وأمام فندق اللسان.

وفي سياق متصل، حرصت الوحدة المحلية برأس البر على تكثيف حملاتها لمواجهة الاشغالات والحفاظ على النظافة بالمستوي المطلوب، فيما شكا بعض ساكني رأس البر وخاصة منطقة الامتداد العمراني من اتقطاع المياه وضعفها في بعض الأوقات مما يسبب لساكني هذه المناظق لمعاناة شديدة.

المصرى اليوم

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