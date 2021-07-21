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بينهم أبقار وجاموس وضأن.. مجازر القليوبية تستقبل 369 أضحية في ثاني أيام العيد

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بينهم أبقار وجاموس وضأن.. مجازر القليوبية تستقبل 369 أضحية في ثاني أيام العيد بينهم أبقار وجاموس وضأن.. مجازر القليوبية تستقبل 369 أضحية في ثاني أيام العيد

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استقبلت مجازر القليوبية في ثانى أيام عيد الاصحى المبارك 369 اضحية منهم 9 أبقار و3 جاموس، و287 عجل بقرى، و50 عجل جاموس، و14 ضأن و4 ماعز و2 جمال.

قال الدكتور محمد شوقى مدير عام المجازر بالقليوبية إن إجمالى عدد مذبوحات الأضاحى على مدار اليومين حتى الآن 753 رأس أضحية.

وأوضح أنه تم رفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة، حيث تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزل نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للإستهلاك الادمي، مشيرا إلى أنه تم إعدام كبدة 7 أضاحي بمجازر القليوبية عبارة عن أبقار وأغنام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير عام المجازر بالقليوبية، أنه يوجد بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية 30 نقطة ذبيح ومجزر على مستوى المحافظة، منها 4 مجازر.

المصرى اليوم

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