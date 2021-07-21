بايدن: أول 6 أشهر في حكمي «مملة» لكنها «مهمة»

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لخص الرئيس الأمريكي جو بايدن بكلمتي «ممل» و«مهم» رهانه في الأشهر الستة الأولى من ولايته الرئاسية، إذ إنه تركز على صلب القضايا أكثر من الشكل لإعادة الولايات المتحدة إلى قلب اللعبة الدولية.

فقد جمع أعضاء إدارته في البيت الأبيض الثلاثاء للاحتفال بمرور ستة أشهر على توليه السلطة، وذكّر مجددا بالتحليل الذي لا يكف عن ترديده منذ يناير، وفق فرانس برس.

ويرى بايدن أن الولايات المتحدة تخوض «منافسة» وجودية مع دول مثل الصين «التي تعتقد أن المستقبل ملك للاستبداد». ويريد جو بايدن أن يثبت العكس، أن «الديموقراطية يمكنها أن تفعل المزيد» في الابتكار أو محاربة تغير المناخ وتأمين الازدهار.

وبرأيه، هذا يتم عبر تخصيص نفقات هائلة للطرق والجسور والإنترنت عالي السرعة، وكذلك للصحة والتعليم ودعم الأسر. على الصعيد الخارجي، يتطلب ذلك إحياء التحالفات التقليدية التي تعثرت لأربع سنوات.

وهو يقول بنفسه إنها قضايا كبرى لكنها لا تثير بالضرورة اهتمام الرأي العام.

وصرح بايدن في ضواحي شيكاغو في السابع من يوليو «أعلم أنه خطاب ممل لكنه مهم».

وكان بايدن قد عدد أمام جمهور بدأ تصفيقه يضعف تدريجيا، مشاريعه الاقتصادية والاجتماعية العملاقة وذكر العديد الأرقام والأمثلة.

وقال مازحا مرة أخرى في 15 يوليو أمام آباء وأطفال تحدث إليهم عن إجراء دعم مالي للعائلات «الأمر ممل ممل ممل بالنسبة لككم، خصوصا للذين تقل أعمارهم عن 13 عاما».