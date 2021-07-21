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"إغاثي الملك" يسلّم مساعدات طبية لبوركينا فاسو لمكافحة كورونا

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لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار الفيروس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية ووقائية لجمهورية بوركينا فاسو لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبد الرحمن الدوسري لوزير الصحة البوركيني البروفيسور شارلمان ويدراغو في العاصمة واغادوغو.

وأوضح الدوسري أن هذه المساعدة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على مساعدة جمهورية بوركينا فاسو والوقوف مع والشعب البوركيني الصديق في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جانبه، أعرب وزير الصحة البوركيني باسم رئيس الجمهورية روك مارك كريستيان كابوري عن خالص شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على الجهود المميزة التي تقدمها لبلاده لدعم جهودها وإمكانياتها، مضيفاً أن هذه المساعدات ستساعد دون شك في تحسين جودة الخدمات الصحية لمواجهة وتداعياته.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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