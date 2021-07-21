أخبار عاجلة

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري -
غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة -
بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان -
الرئيس التونسي: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب -
"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد.. وتُعلن تسجيل 1142 حالة مؤكدة

Print
"الصحة": مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد.. وتُعلن تسجيل 1142 حالة مؤكدة "الصحة": مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد.. وتُعلن تسجيل 1142 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1142) حالة مؤكدة وتعافي (1024) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10905) حالات منها (1374) حالة حرجة.

وأكدت أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (513284) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (494264) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8115) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة