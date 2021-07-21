لإصابتها بالديدان .. إعدام كبدة ٧ أضاحٍ بمجازر القليوبية

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قال الدكتور محمد شوقى، مدير إدارة المجازر بالقليوبية، إنه تم إعدام كبد 7 أضاحٍ بمجازر القليوبية «أبقار وأغنام» لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج حرصًا على الصحة العامة للمواطنين تنفيذًا لتعليمات الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بتشديد الرقابة على المذبوحات والأضاحى ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

وأوضح أن مجازر محافظة القليوبية، البالغ عددها 30 مجزرًا، واصلت فتح أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي.

وأعلن مدير المجازر أنه تم رفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة ومنعها من دخول المجازر من جانب طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال نظرًا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة، وبالتالي تكون لحومها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما واصلت مجازر القليوبية فتح أبوابها مجانًا لاستقبال الأضاحى على مستوى المحافظة ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.