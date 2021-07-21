بالزغاريد والورود والحلوى.. فرحة أهالي «أبوكبير» بالتشغيل التجريبي لوحدة الكلي الصناعي

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في جو من السعادة والبهجة، وفي إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية، وتزامنا مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور على مستشفي أبوكبير المركزي، لمتابعة اليوم الأول من التشغيل التجريبي للجناح الأيمن بوحدة الكلي الصناعي بالمستشفي، وانتظام سير العمل بها، وتهنئة المرضي والفرق الطبية والعاملين بعيد الأضحى المبارك.

ووسط فرحة من الفرق الطبية والمرضي والزغاريد، قام وكيل الوزارة بتقديم الحلوي والورود للمرضي والعاملين، بهذه المناسبة العطرة والتشغيل التجريبي للوحدة بعد رفع كفاءتها، مقدماً الشكر للفرق الطبية، على الجهود المخلصة المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المرضي، ووجه وكيل الوزارة مديرة المستشفي بصرف مكافأة ١٠ أيام للعاملين بالوحدة.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة وجه بالتشغيل التجريبي للجناح الأيمن بعد الإنتهاء من أعمال التطوير به، وتبلغ السعة الاستيعابية له بعد تطويره ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من ٤٥ ماكينة بالقسم القديم، وفور الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم البدء في تطوير الجناح الأيسر، وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال التطوير ٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لإستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وأشاد وكيل الوزارة بدور المجتمع المدني، وتضافر الجهود لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، ونقل تهنئة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجميع الأطقم الطبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ودعمها الكامل لهم، وتوصيتها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.