أتوبيس شرق الدلتا بدمياط.. عربات متهالكه ومواعيد بالبركة.. و«بصل» يقدم طلب إحاطة

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في ميدان باب الحرس الشهير بمدينة دمياط تقبع محطة أتوبيس شؤق الدلتا، داخل مبني قديم متهالك، تحتل معظمه سيارات الميكروباص الخاصة بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية ودمياط الجديده.

أرضية محطة الأتوبيس رديئة وغير مستوية وتتحول لبرك مياه لا تنتهي شتاء، دورة مياه متواضعة تفتح بعض الوقت فقط وبرسوم، أعلي مبني المحطة ترى لافتة تحمل اسم المحافظ الأسبق محمد على فليفل الذي كان يتولي منصبه منذ 8 سنوات وتعلن عن تطوير مبني المحطة، والذي لم يتعد دهان جزء من المبني بشكل مبسط وردئ، فضلا عن التعطل المستمر للتكييف بالعربات، علاوة على عدم وجود ساحة انتظار لائقة للركاب المنتظرين وصول أتوبيساتهم ليستقلوها حسب المواعيد المقررة.

فضلا على عدم وجود لوحة كبيرة مضيئة تعلن مواعيد القيام للخطوط المختلفة، وعدم انتظام مواعيد القيام خاصة المتجهه للقاهره والتي تتسبب في إلغاء بعض المواعيد التالية لميعاد السابعة صباحا وحتي مواعيد الظهيرة، مما يسبب ارتباكا للمواطنين المتعاملين مع الشركة، وسط شكاوي متعددة من المتعاملين بسبب سوء الخدمة .

النائب ضياء على بصل سيتقدم بطلب إحاطه عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتقديمه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك لتوجيهه لوزير الاستثمار حول تأخر تطوير المحطة رغم الإعلان عن ذلك عدة مرات، والشكاوي العديدة من سوء حالة ميني المحطة وتردي مستوي الحدمة رغم ارتفاع تسعيرة الركوب بالمقارنه بوسائل المواصلات الأخري وما يعنيه تحقيق ايرادات مناسبة تكفي لتطوير الخدمة وتحسين الأحوال المالية للعاملين بالشركة، وانتقد بصل سوء حالة مبني المحطة اذي لا يليق بمكانة دمياط وسمعتها، مستغربا من عدم لتطوير رغم الاعلان المتكرر عن ذلك سنويا، مطالبا بالاسراع من تطوير المحطة.