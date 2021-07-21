بالصور.. السيطرة على حريق في منزل وورشة موبيليا بطوخ

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سيطرت قوات الإطفاء في القليوبية على حريق شب في منزل وورشة موبيليا بمنطقة عزبة الكلايلة دائرة مركز شرطة طوخ.. أسفر الحريقان عن تلفيات مادية دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حريق فى منزل وورشة موبيليا بطوخ

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية في القليوبية يفيد بنشوب حريق في منزل وورشة موبيليا بمنطقة عزبة الكلايلة دائرة مركز شرطة طوخ.

حريق فى منزل وورشة موبيليا بطوخ

انتقلت سيارتا إطفاء من قوات الحماية المدنية بطوخ، وتبين أن الحريق الأول بمنزل ملك المواطن «هشام. ا. م» والمنزل الثانى عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك «تامر. ص. ع» وتمت السيطرة على الحريقين.. ونتج عن الحريق تلفيات بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالمنزل الأول وتلفيات بعدد ٢ من أثاث عروسة خشب أبيض بـ «ورشة النجارة» وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.