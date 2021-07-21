إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط - الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص لمستشفى الخارجة مصابين في حادث مروري بطريق الخارجة- أسيوط، نتيحة انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60 بمنطقة النقب بطريق الخارجة- أسيوط، وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد سيد عبدالله 36 سنة، سلسبيل محمد إسماعيل 5 سنوات، فاطمة عبدالله سفينة 36 سنة، بدر الدين محمد إسماعيل 10 سنوات محمد إسماعيل مدني 48 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.