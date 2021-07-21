صندوق النقد الدولي يدعو لإجراء إصلاحات لمواجهة آثار كورونا على سوق العمل

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قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن البلدان بحاجة إلى النظر في إجراء «إصلاحات صعبة» عبر أسواق المنتجات والعمالة والأسواق المالية لسد فجوة الإنتاج العالمية المقدرة بنحو 15 تريليون دولار والناجمة عن أزمة كورونا.

وأشار جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في مدونة نُشرت على الموقع الإلكتروني للصندوق ومقره واشنطن إلى أنه: «يجب أيضًا تكريس نفس الطاقة التي يتم وضعها في التطعيم وخطط الإنفاق على التعافي لإجراءات النمو للتعويض عن هذا الإنتاج الضائع».

وأضاف يوم أمس الثلاثاء: “التحفيز النقدي والمالي الذي لا يزال يتدفق سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، بدلاً من ركيزة لنسخة أضعف من اقتصاد ما قبل كوفيد-19”.

وقال أوكاموتو أيضاً إنه منذ مارس 2020، أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار على الدعم المالي وزادت البنوك المركزية ميزانياتها العمومية بمقدار 7.5 تريليون دولار، مضيفاً أن العجوزات هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد وفرت البنوك المركزية سيولة في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية مجتمعة، وكلها كانت “ضرورية للغاية”، على حد قوله.

وذكر أوكاموتو نقلاً عن أبحاث صندوق النقد الدولي، أنه لو لم يحدث ذلك، لكان الركود في عام 2020 – الأسوأ منذ الكساد الكبير – أسوأ بثلاث مرات.

من بين الإصلاحات التي طرحها أوكاموتو، تحسين آليات إعادة هيكلة الديون للمساعدة في حل الشركات غير القادرة على البقاء على وجه السرعة، وتوجيه الاستثمار إلى الأفكار والشركات الجديدة، فضلاً عن سياسات أقوى لسوق العمل، بما في ذلك رصد ودعم البحث عن الوظائف، وإعادة التدريب لمساعدة العمال على التحول إلى وظائف واعدة أكثر في الأجزاء الديناميكية من الاقتصاد.

من جانب آخر، دعا إلى تحسين أطر عمل سياسات المنافسة – التي تناقشها الولايات المتحدة وأوروبا – وتقليص الحواجز أمام الدخول في القطاعات المتصلبة.

وقال أيضاً إن الإصلاحات قد ترفع النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من نقطة مئوية واحدة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خلال العقد المقبل.