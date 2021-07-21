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بورصة اليابان تترقب نتائج أعمال الشركات وانطلاق دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2021.

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بورصة اليابان تترقب نتائج أعمال الشركات وانطلاق دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2021. بورصة اليابان تترقب نتائج أعمال الشركات وانطلاق دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2021.

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صعد مؤشر نيكي القياسي الياباني نحو 0.58 % اليوم الأربعاء مرتفعاً من أدنى مستوى في ستة أشهر إذ عاد المستثمرون لشراء الأسهم وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات وانطلاق دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2021.

وأغلق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعاً إلى 27548 نقطة وذلك بعد خسائر دامت خمس جلسات متتالية، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.82 % إلى 1904.41 نقطة.

وكان المؤشر الياباني نيكي نزل يوم الثلاثاء عند 27388.16 نقطة، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.96 % إلى 1888.89 نقطة مع تنامي القلق من أن تؤدي استضافة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو وتوافد عشرات الآلاف من الزائرين من الخارج إلى تسريع معدلات الإصابة في العاصمة اليابانية وانتشار سلالات أشد عدوى أو مسببة للوفاة بشكل أكبر.

يذكر أن الأسواق اليابانية ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة في عطلة عامة، فيما تبدأ مراسم افتتاح طوكيو 2020 يوم الجمعة.

كما يشار إلى أنه في ظل خشية المستثمرين تجدد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد حيث سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" أكبر انخفاض يومي منذ منتصف مايو .

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