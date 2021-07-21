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"صحية مكة": 1500 خدمة قُدمت للحجاج و700 زيارة للعيادات

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"صحية مكة": 1500 خدمة قُدمت للحجاج و700 زيارة للعيادات "صحية مكة": 1500 خدمة قُدمت للحجاج و700 زيارة للعيادات
26 منوماً أكملوا علاجهم وخرجوا

كشف الدكتور وائل مطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج التنفيذية بوزارة الصحة لإذاعة عن تقديم 1500 خدمة لحجاج بيت الله في منى بعد وصولهم من عرفات.

وأضاف الدكتور" مطير" أن هذه الخدمات تمثلت في عمليات جراحية وزيارات للطوارئ والعيادات فيما بلغ إجمالي زيارة العيادات 700 زيارة وعدد الحجاج المنومين 26 حاجاً لاستكمال بعض العلاجات الطبية البسيطة جداً، وتم شفاؤهم وخروجهم و37 حالة إجهاد حراري و6 عمليات قسطرة قلبية.

وأفاد "مطير" بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتعلقة أو المرتبطة بأماكن الحجاج أو سكنهم، ونظراً لوصول الحجاج إلى منى يوم 7 ذي الحجة لم يكن لدينا حجاج منومون في مستشفيات مكة يستدعي نقلهم الى المشاعر المقدسة.

وأردف أن الحجاج الذين يحتاجون لتنويم ورعاية تم تنويمهم في مستشفى عرفة وخصص لهم جناح لذلك؛ لاستكمال علاجهم واستكمال حجهم ولا يوجد أعداد تذكر، لكن مصابي الحالات القلبية بعد استكمال علاجهم في مدينة الملك عبد الله، وتم إجراء القسطرة القلبية لهم وأعيدوا إلى مستشفى جبل الرحمة بعرفات، واستكملوا حجهم بسلام، ومنهم من خرج وعاد إلى حملته أو عاد للمدينة لإكمال علاجه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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