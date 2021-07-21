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48.6 % زيادة في صادرات اليابان خلال يونيو

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48.6 % زيادة في صادرات اليابان خلال يونيو 48.6 % زيادة في صادرات اليابان خلال يونيو

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قفزت صادرات اليابان في يونيو يقودها طلب أمريكي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، مما عزز الآمال في تعافي تغذية الصادرات بثالث أكبر في العالم.

زادت الصادرات 48.6 % بحسب تقرير رويترز على أساس سنوي في يونيو، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيرا بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام الماضي.

وظل نمو الصادرات قويا حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي.

وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة في طوكيو، يعول صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.

وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2% في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في النصف الأول من 2019. وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.

كان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2 % في يونيو، وفقا لنتائج استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد زيادة بلغت 49.6 % في مايو، كانت الأقوى شهريا منذ أبريل 1980.

المصرى اليوم

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