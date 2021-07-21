وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا ويوزع الحلوى على الفرق الطبية والعاملين

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمركز تطعيم المواطنين بمكتب صحة ثان الزقازيق، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وخاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية، تزامنا مع ثان أيام عيد الأضحى.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة تطعيم المواطنين، وتهنئتهم والفرق الطبية بعيد الأضحى المبارك، وقام خلال زيارته بتوزيع الحلوي على المواطنين والعاملين، بهذه المناسبة العطرة، مقدماً الشكر للفرق الطبية، على الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق آخر قام وكيل الوزارة بالمرور على قسم المركبات التابع للمديرية، وقدم التهنئة العاملين والسائقين، ووزع عليهم الحلوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المبذولة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.