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بيطرى الأقصر يتابع عمليات ذبح الأضاحى بمجازر المحافظة

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بيطرى الأقصر يتابع عمليات ذبح الأضاحى بمجازر المحافظة بيطرى الأقصر يتابع عمليات ذبح الأضاحى بمجازر المحافظة

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تابع الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى .

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة سير أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية الموزعة على مدن المحافظة، لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.

وشدد بشار على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم.

من الجدير بالذكر أن الأقصر تضم عدد 5 مجازر حكومية (الأقصر، أرمنت، إسنا، الدير، الكيمان) والتى تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين .

المصرى اليوم

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