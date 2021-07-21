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حبس شقيق البرلماني على عبد الونيس وإخلاء سبيل آخر في إطلاق النار على سائق

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حبس شقيق البرلماني على عبد الونيس وإخلاء سبيل آخر في إطلاق النار على سائق حبس شقيق البرلماني على عبد الونيس وإخلاء سبيل آخر في إطلاق النار على سائق

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أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس شعبان عبدالونيس، شقيق على عبدالونيس، عضو مجلس النواب عن دار السلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، جدّدها قاضي المعارضات لـ15 يومًا لاتهامه بـ«الشروع في القتل»، لإطلاقه الرصاص من سلاح مُرخص على سائق ميكروباص يُدعى حسين صابر السمري، بموقف ميكروباص خط «فايدة كامل- صقر قريش» في دار السلام، ما أدى لإصابته بطلق ناري في الظهر أحدث فتحة دخول في البطن.

فيما، أمرت النيابة بإخلاء سبيل «محمد»، الشقيق الثاني للنائب البرلماني، بعد القبض عليه بكفالة 5 آلاف جنيه، لتواجده بمسرح الجريمة، واتهامه من قبل «السائق» بالاعتداء عليه.
وأخلت النيابة سبيل حسين السمري، ابن عم السائق، والذي اتُهم من قبل عائلة البرلماني بأنه أصاب عاملاً لديهم بطلق ناري، فيما قال «السمري»، إنه حضر إلى مسرح الجريمة لإنقاذ ابن عمه ونقله إلى المستشفى، بعدما سمع بإصابته بطلق ناري.
وقررت النيابة، صرف السائق- المجني عليه- من سراياها، عقب سماع إفادته حول الواقعة.

وقال السائق- بعد خروجه من مستشفى قصر العينى، خلال التحقيقات، يوم الواقعة، مساء السبت الماضي، فوجئ بقدوم «شعبان» عكس الاتجاه، ليركن سيارته إلى جوار مقهى تملتكه عائلته، بالقرب من موقف الميكروباص، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالآيدي، انتهت إلى استعانة شقيق البرلماني على عبدالونيس بآخرين وضمنهم أخيه الثاني «محمد»، وسحلوه وضربوه داخل منزلهم، ثم أطلق عليه «شعبان» عيارًا ناريًا أمام الناس في الشارع.
وانتهت النيابة إلى قرارها، بطلب تحريات أجهزة الأمن التكميلية لكشف ملابسات الواقعة إضافةً إلى التحفظ على الـ«طبنجة» التي أطلق منها النيران على السائق، وفحصها بمعرفة خبراء المعمل الجنائي.

وفي وقتٍ سابق، كانت شقيقة السائق قالت في عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن ضابط شرطة وهو ابن البرلماني على عبدالونيس، شارك في واقعة الاعتداء على أخيها.
ولم يتم القبض على الضابط المنسوب إليه، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا تنفى فيه صلة الضابط بالواقعة.

وجاء بالبيان:«حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين طرف أول وهو سائق، وطرف ثانٍ صاحب مغلق خشب، لحدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثانى لتحميل الركاب، فقام الطرف الثانى بصرفه وتطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها، شقيق الطرف الثانى- مالك مقهى- وأخرج سلاحًا ناريًا «طبنجة» مرخصًا، وأطلق عيارا ناريا تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه في إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وأحيلا إلى النيابة العامة».

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