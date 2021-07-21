أبرزهم ألفيس.. أفضل 5 نجوم كرة قدم يشاركون في أولمبياد طوكيو 2020

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من المقرر أن تبدأ مُنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو في 22 يوليو، مع تأكيد بعض الأسماء الكبيرة مشاركتها في هذا الحدث الضخم.

كانت الفريق الكبرى المُختلفة مترددة في التخلي عن أسماء نجومها. ومع ذلك، لن يكون هناك نقص في قوة النجوم في أولمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن تشارك العديد من الأسماء المعروفة في المسابقة.

ستكون أيضًا فرصة جيدة للاعبين الشباب للفوز بميدالية لبلدهم. ستلعب منتخبات أمثال البرازيل وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين جميعًا في أولمبياد طوكيو 2020، لذا ستكون بطولة مثيرة.

دعونا نلقي نظرة على أفضل خمسة لاعبي كرة قدم من المقرر أن يشاركوا في أولمبياد طوكيو 2020.

5- جييرمو أوتشوا (المكسيك)

صنع حارس المرمى ذو الخبرة العالية، جييرمو أوتشوا، اسمه خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث كان أحد أفضل الحراس في البطولة.

مثل أوتشوا أندية مثل أجاكسيو ومالاجا وغرناطة وهو حاليًا في فترته الثانية مع فريق كلوب أمريكا المكسيكي. خاض اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا 114 مباراة دولية مع المكسيك وهو معروف بردود فعله السريعة. من المُحتمل أن يكون أوتشوا الحارس الأساسي لبلاده في أولمبياد طوكيو.

فاز حارس ستاندار لييج السابق بكأس الكونكاكاف الذهبية أربع مرات مع المكسيك. سيكون ذكاءه وخبرته أمرًا حيويًا إذا أراد الاستمتاع ببطولة ناجحة في طوكيو.



4- فلوريان توفين (فرنسا)

كان من المفاجئ رؤية فلوريان توفين يغادر مرسيليا في صفقة انتقال مجانية وينضم إلى فريق تيجريس أونال المكسيكي هذا الصيف.

كان ثوفين مثيراً لمارسيليا خلال فترته الثانية مع النادي، حيث شارك في 200 مباراة في جميع المسابقات وأحرز 71 هدفاً. ومع ذلك، فإن الإصابات المستمرة خلال مواسمه الأخيرة في مرسيليا تعني أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد ظهر مرتين فقط في جميع المسابقات في موسم 2019/20.

الفائز بكأس العالم مع فرنسا، سوف يلعب بجانب زميله أندريه بيير جينياك الذي تم أختياره أيضًا في تشكيلة المنتخب الفرنسي لأولمبياد طوكيو 2020.

3- ماركو أسينسيو (إسبانيا)

قوبل استبعاد ماركو أسينسيو من تشكيلة إسبانيا ليورو 2020 بانتقادات ضخمة، على الرغم من الموسم الرائع للاعب الشاب مع ريال مدريد.

كان أسينسيو يتمتع بموهبة عالية جدًا عندما ظهر في فترته الأولى، وقد كافح من أجل المضي قدمًا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في عام 2019. شارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في 21 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسجل خمسة أهداف وقدم مساعدتين. قادرًا على اللعب في مجموعة متنوعة من المراكز الأمامية، يمكن أن يكون تعدد استخدامات أسينسيو مفيدًا في أولمبياد طوكيو 2020.

سيكون الإسباني حريصًا على إحداث تأثير في الأولمبياد. مع اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نجوم أمثال كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، فإن مستقبل أسينسيو مع لوس بلانكوس أصبح في الأفق.

2- بيدري (إسبانيا)

بيدري هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في العالم. شهد أدائه في يورو 2020 اختياره في فريق البطولة الأوروبية. حصل أيضًا على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة في بطولة أوروبا.

كان بيدري رائعًا في بطولة أوروبا 2020. كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا موهوبًا وذكيًا للغاية. لقد كان له حضوراً مستمراً في خط وسط برشلونة طوال موسم 2020-21 أيضًا ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا هذه المرة أيضًا.

القلق الوحيد فيما يتعلق بنجم لاس بالماس السابق هو أنه لعب الكثير من الدقائق منذ بداية الموسم الماضي. ربما كان من الأفضل منح بيدري بعض الراحة قبل بداية الموسم الجديد، لكن لا يمكن إنكار أنه سيكون نجمًا في أولمبياد طوكيو 2020.

1- داني ألفيس (البرازيل)

لم يتم ضم داني ألفيش إلى تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا 2021، واستبعاده الآن أمر منطقي.

يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على أنه أحد أفضل الظهير الأيمن في كل العصور، حيث يتمتع بشعبية وشهرة واسعة منذ أن نظهر في عالم كرة القدم. يشتهر ألفيس بفترة لعبه مع برشلونة، حيث لعب 391 مباراة في جميع المسابقات، كما لعب لناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

يلعب ألفيس حاليًا مع ساو باولو، حيث غالبًا ما يتم استخدامه كلاعب خط وسط مهاجم بسبب إبداعه وقدرته على التمرير. يمكن القول إن البرازيلي سيكون أحد أكبر الأسماء في أولمبياد طوكيو 2020.