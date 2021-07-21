أخبار عاجلة

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري -
غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة -
بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان -
الرئيس التونسي: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب -
"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

"الإسكان": طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة بمدينة دمياط الجديدة

Print
"الإسكان": طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة بمدينة دمياط الجديدة "الإسكان": طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة بمدينة دمياط الجديدة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بنظام التخصيص الفورى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن( عدا مخزن أدوية) بمساحة 4507 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع عبارة عن عنبر جمالون أرض + مبني إدارى لا يقل عن 100 متر مربع أرض + أول وغرفة حارس، مع الالتزام بإشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بغرب الحي الخامس بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات بمساحة 2510 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى20% من مساحة قطعة الأرض، ولا يتم احتساب مساحة مظلة طلمبات من ضمن النسبة البنائية، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة بنشاط مركز طبي علي مساحة 3332 م2، وبنسبة بنائية لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الصحة واشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبو الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع

توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع

«التموين»: 250 محلا شاركت في الأوكازيون الصيفي باليوم الأول

«التموين»: 250 محلا شاركت في الأوكازيون الصيفي باليوم الأول

انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة