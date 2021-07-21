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رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ٢٣ يوليو

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رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ٢٣ يوليو رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ٢٣ يوليو

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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح بذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والتقدم فيما يحقق طموحات وأحلام المصريين، ونشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية».

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

المصرى اليوم

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