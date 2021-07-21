أزمة في بايرن ميونخ بسبب الرواتب .. هل يرحل نجوم الفريق؟

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اقل من شهر على بداية الموسم الجديد في ألمانيا، ويدخل نادي بايرن ميونخ منعطفًا خطيرًا مع ظهور تقارير صحفية من صحيفة سبورت بيلد تشير إلى أزمة كبيرة يعاني منها النادي في تجديد عقود النجوم في الفريق ويعتبر الثلاثي، روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر هم الأعلى أجرًا في النادي، وقد انضم لهذه الفئة في الموسم الماضي الجناح الألماني ليروي ساني، وهو ما فتح الباب امام مطالبة الجيل الجديد برواتب مشابهة.

ويتزعم هذا التيار الثنائي كينجسلي كومان وسيرجي جنابري، فكلا اللاعبين يريان أنهما لا يقلان فنيًا عن ساني، لذلك لا يعجبهما فارق الأجر الضخم بينهما وبين اللاعب. ساني اشترك الموسم الماضي في تسجيل 22 هدفًا في 44 مباراة بمختلف البطولات مع بايرن، مقابل 18 مساهمة تهديفية لـ جنابري (في 38 مباراة) و23 مساهمة تهديفية لـ كومان (في 39 مباراة). كومان كان اللاعب الأكثر ضجة في كل سوق انتقالات مع دور وكيل أعماله الشهير، بيني زاهافي، والذي جعل اسم اللاعب مرتبطًا دائمًا بالرحيل لناد آخر، وقد ارتبط في الصيف الحالي بالانضمام لـ ليفربول وتشيلسي.

وفقًا لتقرير سبورت بيلد، بيني زاهافي أوضح لإدارة البايرن ان عدم حصول موكله على عقد جديد براتب يبلغ 12 مليون يورو (بعد الضرائب) سيؤدي إلى عدم تجديد عقد الجناح الفرنسي واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده الحالي (صيف 2023) وهو ما حدث بالفعل مع النمساوي دافيد ألابا خلال الموسم السابق، وهو اللاعب الذي يملك نفس الوكيل.

لاعبون مثل جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا يمثلان العنصر الألماني الذي يحمل لواء المستقبل داخل النادي، الأول ينتهي عقده في صيف 2023 والثاني ينتهي عقده في صيف 2022، وحتى الأن لم يستطع المدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، التوصل لاتفاق مع معسكري اللاعبين مع اختلاف التقييم المادي للأجور بين الطرفين.

ويظهر اسم زهافي مجددًا الذي يعتبر ممثل للهداف روبرت ليفاندوفسكي، حيث ارتبط اللاعب مؤخرًا بالإنضمام لتشيلسي، وهي محاولة من وكيل أعماله لاستغلال بحث البلوز الحثيث نحو ضم مهاجم بقدرات كبيرة، وفشلهم في التوصل لإتفاق مع بوروسيا دورتموند لضم إيرلينج هالاند هذا الصيف.

ليفاندوفسكي سيمثل حلًا ممتازًا لـ تشيلسي. وعرض تشيلسي المادي يعتبر مغريًا تمامًا للاعب وموكله. ليفاندوفسكي واللاعبون الكبار في بايرن يريدون تدعيم أفضل لصفوف الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال، لكن النادي الأن يجد نفسه في وضع خطير مع أزمة الرواتب المطلوبة من النجوم للموافقة على تجديد عقودهم مع العملاق البافاري.