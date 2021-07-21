اليوم الثاني للعيد ... درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى بالأقصر

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أدى استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمدن الأقصر فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إلى قلة إقبال الإهالى على التوجه إلى كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، والرحلات النيلية، والتى شهدت هدؤا كبيرًا خوفا من التعرض لأشعة الشمس المرتفعة التى أثرت على حركة المواطنين وأدت إلى خلو الشوارع من المارة، وإقبال المتواجدين على محلات بيع العصير والمثلجات واستخدام المياه بكثرة لمواجهة الارتفاع فى درجات الحرارة التى تشهدها مدن المحافظة.

ولليوم الثانى من عيد الأضحى تشهد الأقصر ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة مما حدا بالأهالي إلى البعد عن الشوارع والميادين العامة والرئيسية، واللجؤ لإستخدام الشماسي لتفادى الارتفاعات الكبيرة فى درجات الحرارة، وناشدت صحة الأقصر، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس والإبتعاد عنها قدر الإمكان، مؤكدة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات بمستشفيات المحافظة ووحدات طب الاسرة لمواجهة حالات الإجهاد الحرارى ورفع الطوارئ لاستقبال اى حالة تتعرض لضربات الشمس فى جميع مدن وقرى المحافظة .