أخبار عاجلة

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري -
غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة -
بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان -
الرئيس التونسي: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب -
"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اليوم الثاني للعيد ... درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى بالأقصر

Print
اليوم الثاني للعيد ... درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى بالأقصر اليوم الثاني للعيد ... درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمدن الأقصر فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إلى قلة إقبال الإهالى على التوجه إلى كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، والرحلات النيلية، والتى شهدت هدؤا كبيرًا خوفا من التعرض لأشعة الشمس المرتفعة التى أثرت على حركة المواطنين وأدت إلى خلو الشوارع من المارة، وإقبال المتواجدين على محلات بيع العصير والمثلجات واستخدام المياه بكثرة لمواجهة الارتفاع فى درجات الحرارة التى تشهدها مدن المحافظة.

ولليوم الثانى من عيد الأضحى تشهد الأقصر ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة مما حدا بالأهالي إلى البعد عن الشوارع والميادين العامة والرئيسية، واللجؤ لإستخدام الشماسي لتفادى الارتفاعات الكبيرة فى درجات الحرارة، وناشدت صحة الأقصر، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس والإبتعاد عنها قدر الإمكان، مؤكدة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات بمستشفيات المحافظة ووحدات طب الاسرة لمواجهة حالات الإجهاد الحرارى ورفع الطوارئ لاستقبال اى حالة تتعرض لضربات الشمس فى جميع مدن وقرى المحافظة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة

غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة

بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان

بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان