5 انتقالات مرتقبة ستشعل ميركاتو الصيف في أوروبا

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على الرغم من أزمة كورونا التي عصفت بميزانيات الأندية، وهددت بغياب صفقات الانتقال "الضخمة"، إلا أن عالم كرة القدم لا يزال ينتظر 5 انتقالات ضخمة للغاية، ستقلب أوضاع كبار القوم كرويًا بأوروبا والعالم رأسًا على عقب.

تعاقد مانشستر يونايتد بالفعل مع جادون سانشو في صفقة مالية كبيرة وصلت إلى 85 مليون يورو، بينما يتوقع المزيد من مثل هذه الصفقات. قد تكون هناك حركة ثقيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرتبط اللاعبون النجوم بانتقالات بعيدة عن ناديهم الحالي.

لقد أتم برشلونة بالفعل نصيب الأسد من أعماله، بينما لا يتوقع الكثير من ريال مدريد. بعد قولي هذا، يمكن أن يحدث أى شيء خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن الأفضل دائمًا توقع ما هو غير متوقع.

دعونا نلقي نظرة على 5 انتقالات كبيرة يمكن أن تحدث هذا الموسم.

5- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد:

سيكون من العدل أن نقول إن أنطوان جريزمان لم يُقدم المستوى المُنتظر منه أبدًا في برشلونة، وليس من المستغرب أن نراه مرتبطًا بالرحيل بعيدًا عن ملعب الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كان جريزمان أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال فترة وجوده مع أتليتكو مدريد. قدم 257 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، وسجل 133 هدفًا وقدم 50 تمريرة حاسمة. خلال هذه الفترة، فاز أيضًا بكأس العالم مع فرنسا، وكان أحد أفضل لاعبي منتخب بلاده في البطولة.

تعاقد برشلونة معه مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني في عام 2019، ولم يره بعد أفضل ما لديه. قدم الدولي الفرنسي 99 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 35 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة. إنه أحد اللاعبين أصحاب الأجور الأعلى في النادي، وبالنظر إلى الوضع المالي غير المستقر لبرشلونة، فإن المهاجم هو أحد اللاعبين الذين من المرجح أن يغادروا النادي هذا الصيف.

تم ربط أتلتيكو مدريد به في صفقة يقال إنها ستشهد انتقال لاعب خط الوسط ساؤول نيجويز إلى برشلونة. عزز البلوجرانا هجومهم هذا الصيف بالفعل بإضافة ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو. يُقال إن جريزمان البالغ من العمر 30 عامًا سعيد بالعودة إلى ناديه السابق.

4- إيرلينج هالاند إلى تشيلسي:

يسعى تشيلسي وراء مهاجم هذا الصيف، مع فشل خياراته الحالية في بث الثقة في المدرب الألماني توماس توخيل.

من الواضح أن توخيل ليس من محبي تامي أبراهام، بينما كان الموسم الأول لتيمو فيرنر مع النادي مختلطًا. المهاجم المخضرم والداعم القدير أوليفييه جيرو وقع مؤخرًا مع أي سي ميلان ومن الواضح أن تعزيز مركز المهاجم له أهمية أساسية بالنسبة للبلوز.

إن التعاقد مع أحد أفضل المهاجمين الشباب في كرة القدم العالمية سيكون حلاً فوريًا للمشكلة. يقال إن تشيلسي مهتم بشدة بالتعاقد مع إيرلينج هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند هذا الصيف. البالغ من العمر 20 عامًا هو بالفعل إضافة حقيقية في حال انضمامه. لقد لعب 59 مباراة في جميع المسابقات لعملاق البوندسليجا، وسجل 57 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

ومع ذلك، فإن توقيعه هذا الصيف لن يكون سهلاً، خصوصًا بعدما سمح بوروسيا دورتموند برحيل جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد، ويبدو من غير المرجح أن يبيعوا أسماء كبيرة أخرى هذه المرة. وقد اقترح أن يضم تشيلسي أبراهام أو كالوم هدسون أودوي في الصفقة من أجل الحصول على لاعبهم.

3- بول بوجبا إلى باريس سان جيرمان:

ارتبط بول بوجبا دائمًا بالابتعاد عن مانشستر يونايتد ويمكن أن يغادر فريق أولد ترافورد هذا الصيف.

لم يتبق أمام الدولي الفرنسي سوى عام واحد في عقده مع مانشستر يونايتد، ويمكن أن يترك النادي في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل. بالنظر إلى أن مانشستر يونايتد دفع رسمًا قياسيًا في ذلك الوقت بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2016 للتوقيع معه من يوفنتوس، فإن السماح له بالذهاب مقابل لا شيء لا يبدو هو الحل الأمثل.

أثارت الفترة التي قضاها بوجبا مع مانشستر يونايتد استقطاب الجماهير والنقاد. شارك في 199 مباراة في جميع المسابقات مع النادي، وسجل 38 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة. ومع ذلك، هناك شعور بأن لاعب الوسط قادر على القيام بأكثر من ذلك بكثير، وأداؤه غير مستقر أحبط المشجعين.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو أحد أكثر اللاعبين موهبة في كرة القدم العالمية. تم ربط بعض أكبر الأندية في العالم به، لكن يبدو أن باريس سان جيرمان الآن لديه الموارد للتعاقد مع لاعب خط الوسط.

2- هاري كين إلى مانشستر سيتي:

أوضح هاري كين طموحاته. المهاجم حريص على الفوز بالألقاب، ومستعد لمغادرة توتنهام هوتسبر للقيام بذلك.

أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية، استمتع كين بموسم 2020/21 الرائع. في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل كين 23 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة. كان أفضل هداف وأعلى صانع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

على الرغم من ذلك، أنهى توتنهام هوتسبير المركز السابع المُخيب للآمال في الدوري. أكدت تقارير موثوقة أن الدولي الإنجليزي حريص على ترك ناديه الحالي، ومانشستر سيتي يتصدر الصفوف لتوقيعه.

وفقًا للشائعات، فقد سبق أن رفض توتنهام هوتسبر عرضًا لمانشستر سيتي. بيب جوارديولا يريد أن يحل محل سيرجيو أجويرو، الذي انضم إلى برشلونة قبل أسابيع قليلة، وينظر إلى كين كهدف مثالي. ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لن يرحل إلا في حال تقديم عرض مُغري ماليًا لإدارة السبيرز.

1- رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد:

لبعض الوقت بدا الأمر وكأنه خدعة للحصول على عقد أفضل من ريال مدريد، لكن يبدو أن رافائيل فاران مستعد لمغادرة النادي هذا الصيف في مغامرة جديدة.

نظرًا لكونه أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في كرة القدم العالمية، فقد كان فاران في ريال مدريد منذ عام 2011. قدم اللاعب الفرنسي الدولي 360 مباراة في جميع المسابقات مع لوس بلانكوس وفاز بأربعة ألقاب لدوري الأبطال وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

مع بقاء عام واحد فقط في عقده، يبدو الآن من غير المُرجح أن يوقع قلب الدفاع صفقة جديدة مع النادي. يحلق مانشستر يونايتد وقد كانت هناك تقارير تفيد بأن الشروط الشخصية قد تم الاتفاق عليها بالفعل بين اللاعب والنادي.

رحيل فاران المُحتمل سيزيد من مخاوف ريال مدريد. مع مغادرة سيرجيو راموس للنادي بالفعل متجهًا إلى باريس سان جيرمان، قد يؤدي انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد إلى جعل الشياطين الحمر أكثر اكتمالاً عن الموسم الماضي.