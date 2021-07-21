أخبار عاجلة

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري -
غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة -
بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان -
الرئيس التونسي: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب -
"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأطباء خلال الحج: خدمة ضيوف الرحمن رسالتنا الإنسانية

Print
الأطباء خلال الحج: خدمة ضيوف الرحمن رسالتنا الإنسانية الأطباء خلال الحج: خدمة ضيوف الرحمن رسالتنا الإنسانية
أعربوا عن الفخر والاعتزاز بالمسؤولية العظيمة على عاتقهم

الأطباء خلال الحج: خدمة ضيوف الرحمن رسالتنا الإنسانية

يمارس الأطباء أدوارًا كبيرة تجاه حجاج بيت الله الحرام؛ حيث تتنوع مهامهم لتقديم خدمات طبية تشمل الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية، منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب عدد منهم عن مدى الفخر والاعتزاز بما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن، تتجلى في صور متعددة في كل مكان من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال الدكتور محمد بن خالد ريحان والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن مرزوقي: العمل مستمر في تنافس شريف مع الزملاء من منسوبي القطاعات الصحية العاملة بالحج؛ لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن، أو معاق، أو مريض أتوا ملبّين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

وأعرب الدكتور طاهر مجذوب آدم عن مشاعر السعادة والرضى بتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام، والمساهمة في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء أداء مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.

ويحتفظ الأطباء والقائمون على خدمة ضيوف الرحمن بالكثير من المواقف والخدمات الإنسانية التي تبقى عالقة في أذهانهم، راجين الثواب من الله عز وجل ، ويتسابقون للقيام بما أوكل إليهم لخدمة الحجاج ، ومساعدتهم على إتمام نسكهم كل ما سنحت لهم الفرصة بذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"

المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"

"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة

"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة