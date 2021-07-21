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إغلاق محل جزارة تطبيقا لقرار منع الذبح في شوارع أسوان

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إغلاق محل جزارة تطبيقا لقرار منع الذبح في شوارع أسوان إغلاق محل جزارة تطبيقا لقرار منع الذبح في شوارع أسوان

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تم إصدار قرار غلق وتشميع لأحد محلات الجزارة بسويقة العقاد بمدينة اسوان لمخالفته قرار منع الذبح في الشوارع والطرق العامة. كما توجه العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمنطقة نجع المحطة بعد قيام بعض المواطنين بإرسال شكوى على الواتس الخاص بالمحافظ من صدور روائح كريهة نتيجة قيام جمعية تنمية المجتمع بالمنطقة بالذبح داخل موقع به أسوار حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح، وهو الذي توازى مع تدخل فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع تراكمات مياه وسط عمارات المحمودية بعد شكوى أحد المواطنين من وجود كسر في الخط الرئيسى لمياه الشرب.

وفى سياق متصل شهدت مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو مرور ميدانى لرؤساء المراكز والمدن لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات المخلفات، بجانب النظافة الدورية ورفع كفاءة الإنارة داخل الحدائق والمتنزهات العامة، وأيضاً المرور على السلخانات العمومية والتي كانت تعمل مجاناً ولوقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى تفقد الشوارع الرئيسية والطرق العامة للتأكد من إلتزام المواطنين بقرار منع ذبح أضحية عيد الأضحى المبارك فيها مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة في حالات المخالفة الصريحة.

المصرى اليوم

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