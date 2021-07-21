ذبح 30 عجلا بالشرقية لتوزيعها على المستحقين خلال أيام العيد

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أوضح سيد رجب ،مدير جمعية الأورمان بالشرقية ،أنه مباشرة بعد أداء صلاة العيد وتحت رعاية محافظ الشرقية، تم البدء في ذبح 30 عجل بمجزر أولاد صقر وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية ،وتحت إشراف مديرية الطب البيطري، وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجزر وأثناء الذبح ،وذلك لتوزيعهم على المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً من الأرامل والمرضى، ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة .

أضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أن هناك كمية أخرى مخصصة للمحافظة من اللحوم المستوردة، بواقع 30 ألف كيلو سيتم ذبحها خلال أيام العيد وتوزيعها فور وصولها مصر.