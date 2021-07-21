إفبال متوسط على القناطر وكورنيش النيل في شبرا الخيمة وبنها

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شهد كورنيش النيل في بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية في ثان أيام العيد إقبالا متوسط على الحدائق وفضل المواطنين قضاء العيد في المنازل نهارا نظرا للحرارة المرتفعة.

أجرى المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية زيارة تفقدية لحدائق القناطر الخيرية للاطمئنان على استقبال المواطنين خلال العيد وتوافر الخدمات.

وشهدت الحدائق في الساعات الأولي من صباح اليوم إقبالاضعيفا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه على النيل هربا من درجات الحرارة حيث أن حدائق القناطر تعد قبلة لعدد كبير من مواطنى القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة للفسحة خلال العيد.

ووفرت إدارة ري القناطر عددا من الخدمات داخل الحدائق التابعة لها وهي عفلة والجامع والتوفيقى أ والتوفيقى ب والياسمين والحديقة النموذجية أ وأبوإردان والبحيرة والنيل والمركز الثقافي ومن المنتظر تزايد الأعداد مع انكسار موجه الحر مع ساعات الغروب.

وقال المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا، إنه يتم متابعة كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق مشيرا إلى أن دخول الاطفال مجانا مع أسرهم ورسوم الدخول 20 جنيها للحدائق المطورة وتترواح من 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى.