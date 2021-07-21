رفض دخول 5 أضاحى لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شوقى مدير إدارة المجازر بالقليوبية، إنه تم رفض 5 ذبائح ضأن وتم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال، فيما واصلت مجازر القليوبية فتح أبوابها مجانا لاستقبال الأضاحى على مستوى المحافظة في ثانى أيام عيد الأضحى.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعات للإطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازروالإلتزام بالإجراءات الإحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً على البيئة ومنعاً للتلوث بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وتفقد الدكتور محمد جوده مدير إدارة بنها البيطرية سير العمل بمجزرى كفر سعد وكفر الجزار بمدينة بنها في ثان أيام عيد الأضحى المبارك وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والفحص للذبائح قبل وبعد الذبح.