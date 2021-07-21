السيطرة على حريقين فى سيارة داخل فيلا وورشة للمفروشات ببنى سويف

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، على حريقين مختلفين، شب الحريق الأول في سيارة داخل سور فيلا بالمجاورة الخامسة بالحى الثالث بمدينة بنى سويف شرق النيل، فيما شب الحريق الثانى بورشة سروجي مفروشات بمنطقة «الفابريقة» التابعة لمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح في الحريقين.

كان اللواء محمد مراد مدير الأمن تلقى اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق داخل سور فيلا في سيارة موجودة بداخلها بالحى الثالث بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنع امتداده إلى الفيلا ولم تحدث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن السبب ماس كهربائى في السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغًا بنشوب حريق بورشة سروجي مفروشات بمنطقة «الفابريقة» التابعة لمدينة ببا، جنوب المحافظة. وتم الدفع بسيارات ومعدات الإطفاء اللأزمة، التي انتقلت لموقع البلاغ وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل والمحال التجارية والورش. وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق أسفر عن حريق كمية من الأخشاب والأقمشة التي تستخدم في التصنيع بالورشة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، ووجهت بالمعاينة الفنية لموقع الحادث لتحديد أسباب الحريق.