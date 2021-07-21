ضبط طن لحوم وكبده ودجاج مجهولة المصدر في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر ومحلات بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة مدير عام الصحة والمجازر بالمديرية، ومشاركة مدير إدارة المجازر؛ قامت بشن حملة تفتيشية بمركز بلبيس، بالتنسيق مع مديرية التموين وهيئة الرقابة الإدارية، أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ اللحوم والدجاج، و3 محلات جزارة، وتم ضبط 720 كجم لحوم، و122 كجم كبده، و117 كجم دجاج بدون بيانات ومجهولة المصدر، وسحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية. وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف مدير المديرية أن الاشتراك مع الجهات الرقابية المعنية، والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، يعظم من الدور الرقابي للطب البيطري على أماكن تداول اللحوم في المحافظة للتصدي لأي مخالف.