ضبط 29 مخالفة في المنيا وديرمواس خلال حملات تموينية

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للمرور على المخابز بدائرة الوحدة المحلية بأسطال، وأسفرت عن تحرير ١٧ محضر مخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى اجراء أعمال كسح مياه أمام أبراج الياسمين بابو فليو، وإنارة طريق الإصلاح بقريه البرجاية، ومتابعة اعمال النظافة ورفع التجمعات بقرية دمشير، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات النظافة ورفع الأتربة والقمامة، والمخلفات بحي غرب المدينة، وبشارع الحرية وميدان عمر أفندي بنطاق حي وسط المدينة.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أعمال النظافة والتطهير، ورفع المخلفات بشوارع (ناصر والمحكمة والريفية)، وبحي غرب سمالوط. كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة على المخابز البلدي بقرى طوخ والسوالم، وأسفرت عن تحرير ٨ محاضر بـ ١٢ مخالفة، تنوعت ما بين (نقص وزن ومواصفات ونظافة وبون).