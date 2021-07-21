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ضبط 29 مخالفة في المنيا وديرمواس خلال حملات تموينية

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ضبط 29 مخالفة في المنيا وديرمواس خلال حملات تموينية ضبط 29 مخالفة في المنيا وديرمواس خلال حملات تموينية

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للمرور على المخابز بدائرة الوحدة المحلية بأسطال، وأسفرت عن تحرير ١٧ محضر مخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى اجراء أعمال كسح مياه أمام أبراج الياسمين بابو فليو، وإنارة طريق الإصلاح بقريه البرجاية، ومتابعة اعمال النظافة ورفع التجمعات بقرية دمشير، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات النظافة ورفع الأتربة والقمامة، والمخلفات بحي غرب المدينة، وبشارع الحرية وميدان عمر أفندي بنطاق حي وسط المدينة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أعمال النظافة والتطهير، ورفع المخلفات بشوارع (ناصر والمحكمة والريفية)، وبحي غرب سمالوط. كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة على المخابز البلدي بقرى طوخ والسوالم، وأسفرت عن تحرير ٨ محاضر بـ ١٢ مخالفة، تنوعت ما بين (نقص وزن ومواصفات ونظافة وبون).

المصرى اليوم

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