أخبار عاجلة

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
غدا.. «الزراعة» تنظم ورشة عمل تدريبية حول الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة -
نائب محافظ الجيزة تشهد امتحانات محو الأمية بمركز شباب ميت عقبة -
الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر -
استعرضوا الخطط المستقبلية.. محافظ أسيوط يلتقي وفد برنامج التنمية المحلية بالصعيد -
موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تحطم مروحية عسكرية إثيوبية جنوبي الصومال

Print
تحطم مروحية عسكرية إثيوبية جنوبي الصومال تحطم مروحية عسكرية إثيوبية جنوبي الصومال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحطمت طائرة مروحية عسكرية إثيوبية، الأربعاء، عند هبوطها في مطار مدينة حدر بمحافظة بكول جنوبي الصومال، دون تسجيل إصابات.

وذكرت وسائل إعلام حكومية في الصومال أن الطائرة كانت تحمل معدات لقوات إثيوبية متواجدة في المنطقة العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، المعروفة اختصارا بـ«أميصوم».

ولا يعرف حتى الآن أسباب الحادث ولا عدد طاقم المروحية، كما لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل إضافية.

ولم يصدر بعد أي تعليق على الحادث سواء من بعثة «أميصوم» أو من إدارة سلطات الطيران في الصومال.

ويأتي هذا الحادث، بعد ساعات من انحراف طائرة كينية تقل 45 شخصا عن مدرج مطار عيل واق في محافظة غدو جنوبي الصومال، دون تسجيل إصابات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة

غرفة شركات السياحة بالأقصر: 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا إلى المحافظة

بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان

بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان