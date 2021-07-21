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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة،خلال تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل حالتا وفاة 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 17 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 572،035 بينهم 403,090 تلقوا الجرعتين من اللقاح.