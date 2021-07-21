الأمير وليام يرد على مذكرات أخيه بكتاب: أستطيع أن أقدم ما هو أفضل

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أعلن الأمير وليام دوق كمبريدج عن كتاب جديد له، وذلك بعد أيام من الأخبار التي كشف عنها أخوه وغريمه الأمير هاري، التي تتمثل في قيامه بكتابة مذكراته التي تشمل تفاصيل لا يعرفها أحد. وقالت صحيفة دايلي اكسبريس البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الكتاب الجديد «دليل تعريفي» للمسابقة البيئية العالمية التابعة للأمير وليام، ويتخذ عنوان «جائزة ايرث شوت».



ولم يعهد وليام لأحد من الكتاب المشاهير بكتابة مقدمة الكتاب، ولكنه انبرى بنفسه بكتابتها تحت عنوان «كيف ننقذ كوكبنا» وعبر التقرير عن إعلان صدور الكتاب بشكل ساخر، ينم عن مستوى التنافس بين الأميرين، حيث أعلن دوق سوسيس هاري عن مذكراته التي يعكف عليها وتضم جميع تفاصيل حياته، ولم يمر يومان حتى كشف وليام، الذي يحل في المرتبة الثانية في وراثة العرش، عن كتابه الجديد، ولسان حاله يقول «أستطيع أن أفعل ما هو أفضل».



وأشار التقرير إلى أن كتاب وليام يركز الضوء على إلحاح التحديات البيئية التي تواجه العالم، مستعرضا بعض الحلول التي يجرى التوصل إليها. ويتناول الكتاب جميع القضايا ذات الطابع البيئي، فهو يصل من شعاب المكسيك المرجانية عبر مزارع زيت النخيل في بوميو ومراعي الخراف في أستراليا، إلى غابات كينيا.، فهو يفسر كيف وصل الحال بكل مكان، والسبيل الذي يمكن سلوكه في سبيل الإصلاح من خلال العمل الجماعي.

وذكر التقرير أن مسابقة وليام «ايرث شوت» التي يتناولها الكتاب تهدف إلى تسخير روح الاختراع لإصلاح ما فسد في كوكب الأرض. وتعالج المسابقة خمس قضايا، من شأنها أن تحسن حياة الجميع إذا تم إنجازها بحلول ٢٠٣٠ والتي تتمثل في: حماية واستعادة الطبيعة، وتنقية الهواء، وإنعاش المحيطات، وبناء عالم خال من النفايات، وإصلاح المناخ.