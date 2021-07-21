فرنسا تشترط شهادة كوفيد لزيارة المعالم السياحية

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يحتاج الزوار في فرنسا إلى شهادة خاصة بكورونا لصعود برج إيفل أو زيارة المتاحف أو دور السينما اعتبارا من اليوم الأربعاء. وللحصول على التصريح يجب على الأشخاص إثبات أنهم إما قد تلقوا تطعيما كاملا أو لديهم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو دليل على تعافيهم مؤخرا من العدوى. ودخل الشرط حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في المواقع الثقافية والسياحية، بعد مرسوم حكومي.

ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التسريع في تمرير تشريع يفرض شهادة كوفيد لدخول المطاعم والعديد من مجالات الحياة العامة الأخرى، إضافة إلى مطالبة جميع العاملين الصحيين بالحصول على الجرعة. وسيبدأ مجلس النواب بالبرلمان مناقشة مشروع القانون الأربعاء.

وأثار القرار مقاومة في بعض الجهات ويخطط المتظاهرون المناهضون للتطعيم لتنظيم مظاهرة اليوم الأربعاء.

وانخفضت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا بشكل حاد في الربيع الماضي لكنها ارتفعت مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، وتشعر الحكومة بالقلق من تزايد الضغط على المستشفيات مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.