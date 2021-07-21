إزالة ورفع 6860 طن قمامة خلال أيام العيد في الشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة ورفع 6860 طن قمامة، بواقع 349 نقلة من مراكز ههيا والإبراهيمية وبلبيس وفاقوس، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة أمام المواطنين والزائرين خلال عيد الأضحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أن الوحدة قامت برفع 1100 طن قمامة ومخلفات بواقع 58 نقلة من مركز ومدينة ههيا، بالإضافة لرفع 3200 طن قمامة من مركز بلبيس بواقع 160 نقلة، فضلاً عن رفع 2500 طن قمامة من مركز فاقوس بواقع 125 نقلة، ورفع 60 طن قمامة من مركز الإبراهيمية بواقع 6 نقلات بإجمالي 6860 طن قمامة ورمال، بواقع 475 نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 9 معدات ما بين سيارات ولوادر.

وأضاف أن وحدة التدخل السريع قامت بعمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بـ 2640 طن رمال وتسوية المطالع لمنع حدوث الاشتعال الذاتي بالخلية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب محال الجزارة بضرورة إلقاء القمامة ومخلفات الذبح في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.