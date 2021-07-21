بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ«مراجيح المرسى أبو العباس»: ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت مظاهر الحياة من جديد إلى مراجيح المرسى أبو العباس الموجودة بمحيط أشهر ميدان للمساجد في منطقة بحرى بالإسكندرية، وتوافد المئات من الإسكندرية والمحافظات المجاورة إلى ميدان المساجد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وعلى الرغم من قرار إغلاق الحدائق والمتنزهات في الإسكندرية منذ ما يقرب من عامين بسبب فيروس كورونا وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وأماكن الزحام، إلا أن الحياة تعود من جديد للميدان الاشهر في الاسكندرية والذى يضم 5 مساجد أولياء الله الصالحين، وتعتبر مراجيح المرسى ابو العباس من أكثر الملاهى ملائمة لطبيعة وظروف المصريين حيث يقوم المواطنين بزيارة الاضرحة وممارسة طقوسهم الدينية ثم الترويح عن أنفسهم بركوب المراجيح والاحتفال بالعيد.

ورصدت «المصرى اليوم»، مظاهر احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك ثاني أيام العيد الأربعاء، وإقبال عشرات الأطفال على ساحات المراجيح الشعبية الشهيرة بمحيط مسجد أبوالعباس المرسي بمنطقة بحري، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية التقليدية على اختلاف أشكالها، وشهدت ساحة ميدان المساجد بمنطقة بحري توزيع الحلوى والهدايا والبالونات على الأطفال وذويهم الذين خرجوا للشوارع اليوم، فيما اصطحب مواطنون أطفالهم لشراء المثلجات في أجواء احتفالية، خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)

بعد غلق عامين بسبب كورونا .. عودة الحياة لـ"مراجيح المرسى ابو العباس": ضحك ولعب وعيد ولحمة (صور)