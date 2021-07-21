حقوق انسان النواب ترحب بالإفراج عن 2075 من نزلاء السجون

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رحبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 2075 من النزلاء والعفو عن باقي العقوبة للمستحقين بمناقسة عيد الأضحى المبارك، وثورة 23 يوليو.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في بيان أصدره باسم اللجنة اليوم، إن مثل هذه القرارات تؤكد على حرص الرئيس دائما، على إدخال الفرحة على المصريين وإسعادهم في مثل هذه المناسبات، مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً لدى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأيضاً على نطاق الشعب المصرى بصفة عامة، ومن اهالى واسر المساجين بصفة خاصة .

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ «عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو»، وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلاً.

ويأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، بالإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، والتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.