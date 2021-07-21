اليابان تكشف هوية الأجهزة المتواجده فى شوارع طوكيو.. صور

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن الجهاز المتوافر فى شوارع وملاعب طوكيو والذى أثار حالة من اللغط بين الجماهير، حيث أعلنت اللجنة أن الجهاز الذى تم توزيعه فى الشوارع والملاعب المفتوحة هو أجهزة تكييفات متنقلة وتم وضعها بخلاف الملاعب في أماكن انتظار الأتوبيسات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة ومن أجل التخفيف على المشاركين في الأولمبياد.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الأوليمبي المصري غدا مع منتخب إسبانيا فى مستهل مشوارة بالأولمبياد، وكان المنتخب أدى تدريبة الرئيسي صباح اليوم وأعلن الجهاز الفنى بقيادة شوقي غريب جاهزية الجميع لخوض المباراة.