أخبار عاجلة

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة -
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا -
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة -
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني -
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية -
غدا.. «الزراعة» تنظم ورشة عمل تدريبية حول الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة -
نائب محافظ الجيزة تشهد امتحانات محو الأمية بمركز شباب ميت عقبة -
الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر -
استعرضوا الخطط المستقبلية.. محافظ أسيوط يلتقي وفد برنامج التنمية المحلية بالصعيد -
موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اليابان تكشف هوية الأجهزة المتواجده فى شوارع طوكيو.. صور

Print
اليابان تكشف هوية الأجهزة المتواجده فى شوارع طوكيو.. صور اليابان تكشف هوية الأجهزة المتواجده فى شوارع طوكيو.. صور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن الجهاز المتوافر فى شوارع وملاعب طوكيو والذى أثار حالة من اللغط بين الجماهير، حيث أعلنت اللجنة أن الجهاز الذى تم توزيعه فى الشوارع والملاعب المفتوحة هو أجهزة تكييفات متنقلة وتم وضعها بخلاف الملاعب في أماكن انتظار الأتوبيسات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة ومن أجل التخفيف على المشاركين في الأولمبياد.

ومن المقرر أن يلتقى الأوليمبي المصري غدا مع منتخب إسبانيا فى مستهل مشوارة بالأولمبياد، وكان المنتخب أدى تدريبة الرئيسي صباح اليوم وأعلن الجهاز الفنى بقيادة شوقي غريب جاهزية الجميع لخوض المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي

رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي

لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق

إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة

إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة