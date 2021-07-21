شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أى إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ الأمس بإجمالي عدد 535 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على أن عدد حالات الشفاء يبلغ 3042 حالة منذ بدابة الجائحة، مع وجود 213 حالة وفاة، و4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و14 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.