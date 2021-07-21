طوارىء فى منتخب اليد استعدادًا لمباراة البرتغال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
وصل إلى مدينة طوكيو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحضور فاعليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وحضور حفل افتتاح الدورة المقرر له يوم 23 يوليو الجاري.
كان في الاستقبال السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان والقنصل العام لسفارة مصر باليابان عمر الباز والمهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة.
من ناحية أخري، أدى منتخب مصر الأول لكرة اليد مران قوي اليوم بمشاركة منتخب إسبانيا على صالة يويوجو التي ستقام عليها مباريات المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
وأقيم مران اليوم على شكل تقسيمة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا شهدت بعض التجارب من كلا المنتخبين قبل انطلاق مباريات البطولة.
ويستعد منتخبنا الوطني لكرة اليد لمواجهة البرتغال يوم 24 يوليو الجاري في أول المباريات في الدور الأول.