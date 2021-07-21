طوارىء فى منتخب اليد استعدادًا لمباراة البرتغال

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وصل إلى مدينة طوكيو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحضور فاعليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وحضور حفل افتتاح الدورة المقرر له يوم 23 يوليو الجاري.

كان في الاستقبال السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان والقنصل العام لسفارة مصر باليابان عمر الباز والمهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة.

من ناحية أخري، أدى منتخب مصر الأول لكرة اليد مران قوي اليوم بمشاركة منتخب إسبانيا على صالة يويوجو التي ستقام عليها مباريات المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وأقيم مران اليوم على شكل تقسيمة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا شهدت بعض التجارب من كلا المنتخبين قبل انطلاق مباريات البطولة.

ويستعد منتخبنا الوطني لكرة اليد لمواجهة البرتغال يوم 24 يوليو الجاري في أول المباريات في الدور الأول.