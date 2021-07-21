★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن



اختتم اليوم المنتخب الاولمبي لكرة القدم تدريباته علي احد الملاعب الفرعيه استعدادا لمواجهة الغد امام الفريق الاسباني المقرر لها صباح غدا في مستهل مشواره في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

بدات التدريبات بمحاضره فنيه للجهاز الفني مع اللاعبين تم خلالها عرض لقاء اسبانيا مع اليابان الودي تم خلاله الوقوف علي نقاط القوه والضعف للفريق الاسباني وتحديد ادوار اللاعبين في الدفاع والوسط والهجوم

وعقب المحاضرة أفراد المنتخب الغداء والتوجه الي ملعب التدريب والذي شارك فيه جميع اللاعبين واكدوا جاهزيتهم لمواجهة الفريق الاسباني

وسعي شوقي غريب خلال المران لزيادة جرعات الثقه لدي اللاعبين وانتهي المران بتسديد جميع اللاعبين ركلات الجزاء

ومع نهاية المران وجه شوقي غريب كلمه للاعبين اكد خلالها علي ثقته وثقة الجماهير المصريه وانهم باذن الله قادرين علي العوده لمصر بانجاز مميز

في نفس الوقت تعاهد اللاعبون علي بذل اقصي جهد من اجل بدايه قويه في الدوره الاولمبيه

وشهد المران المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره ومعه عضوي الاتحاد احمد حسام عوض ومحمد الشواربي