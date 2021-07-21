انتشال جثة طفل غرق فى نهر النيل ببنى سويف

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف جثة طفل غرق في مياه النيل قرب معدية الشناوية بمركز ناصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد أحمد شلبي مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طفل بمياه نهر النيل قرب معدية الشناوية بدائرة المركز، ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة إبلاغ قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى محل البلاغ، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل يدعى «عبدالرحمن. م. ع» 13 سنة، طالب، مقيم بقرية الداولطة التابعة لمركز بني سويف، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.