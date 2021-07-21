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ضبط طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 18 محضرا لأصحاب مخابز مخالفة بالشرقية

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ضبط طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 18 محضرا لأصحاب مخابز مخالفة بالشرقية ضبط طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 18 محضرا لأصحاب مخابز مخالفة بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية التموينية المفاجئة على محال الجزارة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالإشتراك مع الطب البيطري بشن حملة على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم بنطاق المحافظة، أسفرت جهود الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محال الجزارة وثلاجات اللحوم، وتم التحفظ على طن و١٣٥ كيلو جرام لحوم ودواجن مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير ١٨ محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة، لوجود مخالفات منها عبارة نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن.

المصرى اليوم

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