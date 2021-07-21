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حاج أمريكي لـ"سبق": عقد قراني من سعودية بعد الحج

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حاج أمريكي لـ"سبق": عقد قراني من سعودية بعد الحج حاج أمريكي لـ"سبق": عقد قراني من سعودية بعد الحج
أعرب عن تقديره للخدمات المميزة المقدمة هذا الموسم

حاج أمريكي لـ

وصف الحاج الأمريكي "ريان" وكما يعرف بالأمريكي "راين" البالغ من العمر 30 عاماً، الخدمات التي قدمتها المملكة في حج هذا العام الاستثنائي بـ"المميزة والفريدة من نوعها"، والنجاحات في ظل ما يشهده العالم أجمع من تفشي ؛ لافتاً إلى أن المملكة قادت الأزمة منذ تفشيها باقتدار وحكمة.

وقال "راين" من مقر إقامته في مشعر منى؛ لـ"سبق": تنظيم الحج هذا العام كان مميزاً وفريداً من نوعه، والخدمات المقدمة على أعلى المستويات، وليس بغريب على أن تنجح في موسم الحج؛ فالنجاحات السابقة والخبرات المتراكمة خير شاهد، ولعل آخرها ما رأيناه خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع؛ حيث كانت السعودية من أفضل دول العالم في إدارة الأزمة بكل اقتدار؛ وأقولها بصراحة فقد كانت أفضل حتى من أمريكا في التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف: شعوري وأنا في المشاعر المقدسة لا يوصف؛ فقد كتب الله لي حجةً وهي أول مرة آتي فيها إلى الحج، برغم أن أغلب إقامتي في السعودية؛ الخدمات المقدمة كانت مميزة والتعامل هنا رائع جداً، يعاملونك أحسن المعاملة.

وأردف: عشتُ في السعودية الكثير سنوات من عمري، ورأيت بأن زواجي من السعوديات هو الأنسب بين دول العالم التي زرتها وأقمت فيها؛ فالمرأة السعودية من أفضل نساء العالم، وما يميزهن عن غيرهن هو تميزهن بالدين والخوف من الله، وهن الأفضل في معرفة الحقوق الزوجية التي سنتها الشريعة.

وتابع: خطبتُ من أسرة سعودية تقيم في مدينة جدة، وعقد قراني بعد الحج، وأنا على يقين بأن هذا نصيبي ولن أجد أفضل من نساء المملكة لو بحثت في العالم.

وختم حديثه بقوله: رسالة شكر أقولها من هنا من المشاعر المقدسة إلى قيادة هذا البلد الذي قدم كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام في المقام الأول، والمقيمين على أرضه من اهتمام وعناية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها وقيادتها وشعبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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