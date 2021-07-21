وزير الأوقاف اليمني: السعودية ضربت أروع الأمثلة في الإنسانية وخدمة الحجيج

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رفع التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى.. وثمّن الجهود الدعوية

أكد وزير الأوقاف اليمني محمد عيضة شبيبة أن السعودية تشرفت بحمل لواء خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال: إقامة الحج هذا العام كانت تحديًا كبيراً مع استمرار جائحة كورونا وظهور متحورات لها في دول العالم، إلا أن السعودية أبت إلا أن تحقق مقاصد الشريعة وتقيم الفريضة.

جاء ذلك في تصريح صحفي له من مشعر منى، رفع فيه الشكر لحكومة المملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود المبذولة والجبارة لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على سلامتهم وراحتهم.

وأضاف: حج هذا العام كان استثنائياً ميسراً تجلّت فيه كل معالم الإنسانية لبلد الخير والعطاء في الحرص على الإنسان وتطبيق كل البروتوكولات التي تضمن سلامته من الجائحة.

ولفت "شبيبة" إلى أن الجميع في الحج شاهد الجهود الجبارة والتنظيم الرائع الذي قدمته جميع أجهزة الدولة بتناغم فريد وعمل منظم للحفاظ على صحة وسلامة الحاج.

وذكر أن هذه الأعمال المباركة في خدمة الحجيج هي امتداد للجهود التي قدمتها السعودية على مدى عقود لا ترجو من أحد جزاءً ولا شكوراً.

وعن الجهود الدعوية والإرشادية، أثنى وزير الأوقاف اليمني على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الوسطية والاعتدال والحرص على تبصير الحجاج بأحكام المناسك وما يهمهم برحلة الحج.

وأوضح حرص الوزارة على توفير واستخدام التقنيات الحديثة لتوعية الحجاج كان ظاهراً وجلياً ومميزاً وحقق الأهداف السامية لرسالة هذه الوزارة الهامة لخدمة ضيوف الرحمن.

ووجّه وزير الأوقاف اليمني، عبر "سبق"، من مشعر منى، رسالة إلى أبناء وبنات الشعب اليمني هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأوصاهم بالالتفاف حول الشرعية والعمل الجاد؛ للوقوف بوجه العدوان الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران المجوسية التي تسعى للهيمنة على مقدرات الشعب اليمني وطمس هويته العربية والإسلامية.